Comité Pro Santa Cruz, convoca a Samuel, Tuto, Rodrigo y Manfred en busca de la unidad

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, anunció que el próximo 31 de julio se llevará a cabo un encuentro clave con los cuatro candidatos presidenciales de oposición con posibilidades reales de llegar al Congreso y a la Presidencia, en una cita denominada “Por la reconstrucción de Bolivia”.

Los convocados son Rodrigo Paz Pereira, Manfred Reyes Villa, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, quienes ya confirmaron su participación hace más de 10 días. El encuentro busca evaluar su visión de país, su disposición al diálogo y su capacidad de unidad para no solo ganar, sino también gobernar.

“Los cuatro candidatos tienen posibilidades, pero también parlamentarios que van a entrar al Congreso. Por eso es necesario sentarse con ellos, conocer su visión, ver si han escuchado las necesidades del pueblo. Aquí se trata de unidad, no solo para llegar, sino para gobernar y tomar medidas urgentes”, remarcó Cochamanidis a la Red Uno.

El líder cívico cruceño advirtió que, si los candidatos insisten en seguir divididos, se corre el riesgo de facilitar el retorno del MAS al poder. “Cada uno por su lado no podrá hacer nada. Si no hay unidad, volverá el MAS, y Bolivia no soporta más retrocesos”, alertó.

Durante el encuentro se les planteará de frente cuáles son las prioridades del país, se les exigirá sinceridad y se cuestionará cómo harán viables sus promesas electorales. “Esperamos que sean francos, que dejen los intereses personales y estén dispuestos a trabajar en conjunto. La reconstrucción de Bolivia no puede esperar”, señaló.

