"Era un tema personal": Herrera rompe el silencio tras escándalo viral y anuncia procesos por acoso digital

La directora de Género Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, salió al frente tras la difusión del polémico video en el que se la observa discutiendo acaloradamente en plena vía pública.

La autoridad aseguró que se trató de “una situación personal” fuera de su horario laboral y anunció procesos judiciales por acoso digital contra quienes grabaron y viralizaron el material.

“Es un ataque muy bajo, muy cobarde hacia mi persona. Es un ataque que yo veo todos los días en muchísimas víctimas. Esto se llama acoso digital”, declaró Herrera visiblemente afectada. “En ese video no ven a la directora de Género, ven a Tatiana Herrera en una situación personal, fuera de todo aspecto institucional. No estaba mareada; estaba enfrentando un problema con una expareja que me acosa digitalmente. Incluso ha pasado audios a las redes, y eso es un delito”, enfatizó.

La funcionaria también advirtió que no solo se querellará contra la persona que habría difundido los videos y audios —presuntamente su ex pareja — por agresión psicológica y acoso digital, sino también contra los medios de comunicación y páginas que “estén mediatizando” el hecho.

El escándalo, que generó una ola de comentarios en redes sociales, se originó luego de que circulara el material donde se ve a Herrera intentando ingresar a un domicilio particular mientras mantenía una discusión.

