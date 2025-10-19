Zambrana afirma que "se acaba una era" y llama a la ciudadanía a custodiar el voto

El vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, emitió su voto este domingo en la segunda vuelta electoral, tras lo cual declaró a los medios que el país vive un momento de alegría y cambio, asegurando que "se acaba una era" de sometimiento y humillación.

"Se acaba un tiempo en el cual hemos estado sometidos a que nos golpeen, a que humillen a un pueblo entero y hoy día se respiran aires de nuevos tiempos, de nuevos cambios que se vienen para el país", manifestó Zambrana.

Llamado a ejercer la democracia y cuidar el voto

El líder cívico hizo un llamado a la población a seguir participando masivamente en los centros de votación, describiendo la jornada como el "momento de hacer democracia" y de ejercer la "ciudadanía plena". "En ese votito está el poder de todo un país, de toda una persona para elegir a un gobernante," enfatizó, instando a no quejarse después por no haber participado.

Zambrana informó que el Comité, la junta cívica y sus sectores estarán "firmes" participando durante toda la jornada. Destacó además que el presidente del Comité está cumpliendo su "deber cívico" como jurado electoral y pidió a todos los ciudadanos "cuidar el voto" hasta el final de la jornada.

Proceso tranquilo y exigencia de cambio

El vicepresidente del Comité Cívico celebró que la jornada se desarrolle sin sobresaltos a nivel nacional, señalando que esto demuestra que Bolivia tiene una "vocación democrática en paz".

Finalmente, Zambrana expresó la esperanza de que los "violentos ya se van" y tendrán que enfrentar a la justicia por los actos y robos cometidos. Concluyó con una advertencia al futuro ganador de la elección: "Sea el que sea, el que gane, va a tener que cambiar este país. No va a poder seguir en la misma senda de lo que ha sucedido en estos últimas dos décadas."

