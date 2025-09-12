Cónsul de Chile en Bolivia rechaza declaraciones de diputada Cordero sobre los bolivianos

Fernando Velazco, cónsul de Chile en Bolivia habló este jueves en exclusiva con Red Uno, sobre las declaraciones emitidas por la diputada opositora chilena María Luisa Cordero sobre Bolivia, lo que calificó como un hecho de “xenofobia”.

“El canciller de Chile emitió una declaración, rechazando de la manera más categórica cualquier declaración xenófoba, específicamente las que entran en cuestión”, manifestó Velazco.

Según el cónsul de Chile en Bolivia, autoridades de su país rechazan de manera categórica al igual que lo hacen las autoridades bolivianas, entre ellas el presidente de Estado Luis Arce, dichas declaraciones, y dijo que esas no representan el sentir de su país.

“Las declaraciones del canciller, representan al Gobierno, al presidente Gabriel Boric, quien rechaza cualquier expresión xenófoba, en contra de cualquier país, especialmente en contra del pueblo boliviano. Se trata de una declaración aislada que no representa para nada el sentir del gobierno y del pueblo de Chile”, afirmó Velazco.

A nombre del Gobierno chileno, el canciller de Chile, Alberto Van Klaveren, se pronunció a través de sus redes sociales en rechazo a las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien emitió expresiones ofensivas y discriminatorias contra la población boliviana.

“Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del Gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables”, expresó el canciller chileno en sus redes sociales.

Otras autoridades como el diputado chileno Sebastián Videla, rechazó las declaraciones de su par Luisa Cordero y señaló que no comparte las mismas y ratificó que el Gobierno de su país las rechazaron, agregó que ella será quien debe de hacerse responsable por lo que afirmó ya que sus declaraciones solo van en contra de todo lo que se había analizado respecto a las afirmaciones de los candidatos de Bolivia Paz y Lara, sobre la legalización de vehículos.

La semana pasada, en una sesión en el Congreso, la legisladora expresó su desacuerdo con las palabras del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, en las que vinculó a Carabineros con el comercio en su país de vehículos robados en Chile.

“Estoy haciendo una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos. Los bolivianos nacieron en el altiplano, señor presidente, por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral”, dijo Cordero en plena sesión de diputados del martes.

