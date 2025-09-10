¿Cuál es el monto del Bono Juancito Pinto 2025 y hasta qué fecha se extenderá el pago?

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó este miércoles sobre la aprobación del Decreto Supremo (DS) que garantiza el pago del Bono Juancito Pinto.

¿Cuál es el monto del Bono Juancito Pinto asignado para el 2025?

Los estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio de primaria y secundaria de todo el país recibirán el pago de 200 bolivianos.

¿Hasta qué fecha se extenderá?

“La entrega de este bono va a ser en el mes de octubre hasta el mes de noviembre. El presidente Luis Arce va a definir el arranque de la fecha de la entrega del Bono Juancito Pinto a lo largo y ancho de todo el país”, manifestó Montenegro.

La autoridad además informó que el pago del Bono Juancito Pinto, se efectuará principalmente a través del Banco Unión, y habrá otras entidades habilitadas.

“Somos consistentes y coherentes en lo que nosotros, como gobierno, habíamos ofrecido en la plataforma electoral del año 2020 y lo hemos y lo estamos cumpliendo”, afirmó Montenegro.

El monto que fue dispuesto por el Gobierno para el pago del Bono Juancito Pinto para esta gestión 2025, supera los 474,3 millones de bolivianos. Según la autoridad este monto es extraído del aporte de al menos 27 empresas estatales.

El objetivo del pago del Bono Juancito Pinto es disminuir la tasa de deserción escolar, incentivando la matriculación, permanencia y culminación del año educativo de los estudiantes, de manera anual se hace el pago de 200 bolivianos a cada estudiante.

