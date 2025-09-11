¡Se desvaneció! Adulto mayor se desmayó en la Terminal de Buses de Cochabamba

Tras unos minutos de angustia, el adulto mayor logró reaccionar gracias a la intervención de los rescatistas.
11/09/2025 8:48
Bomberos de la Policía acudió de inmediato al lugar tras el llamado de emergencia de pasajeros, luego que un adulto mayor se desmayara, minutos después recuperó la conciencia y se negó a ser trasladado a un centro médico.
Lo que parecía ser una noche rutinaria en la terminal de buses de Cochabamba cambió de un momento a otro cuando, entre el ir y venir de pasajeros, un hombre de la tercera edad perdió el conocimiento y se desplomó en plena sala de espera.
Testigos del hecho, preocupados por su estado, no dudaron en llamar a los bomberos de la Policía, quienes llegaron rápidamente al lugar para brindar auxilio.
Tras unos minutos de angustia, el adulto mayor logró reaccionar gracias a la intervención de los rescatistas. Sin embargo, y para sorpresa de todos, decidió no ser trasladado a ningún centro médico, argumentando que se sentía mejor.
Finalmente, permaneció sentado en una de las bancas, bajo la mirada atenta de pasajeros y personal de seguridad.
