¡Se desvaneció! Adulto mayor se desmayó en la Terminal de Buses de Cochabamba

Bomberos de la Policía acudió de inmediato al lugar tras el llamado de emergencia de pasajeros, luego que un adulto mayor se desmayara, minutos después recuperó la conciencia y se negó a ser trasladado a un centro médico.

Lo que parecía ser una noche rutinaria en la terminal de buses de Cochabamba cambió de un momento a otro cuando, entre el ir y venir de pasajeros, un hombre de la tercera edad perdió el conocimiento y se desplomó en plena sala de espera.

Testigos del hecho, preocupados por su estado, no dudaron en llamar a los bomberos de la Policía, quienes llegaron rápidamente al lugar para brindar auxilio.

Tras unos minutos de angustia, el adulto mayor logró reaccionar gracias a la intervención de los rescatistas. Sin embargo, y para sorpresa de todos, decidió no ser trasladado a ningún centro médico, argumentando que se sentía mejor.

Finalmente, permaneció sentado en una de las bancas, bajo la mirada atenta de pasajeros y personal de seguridad.

