Internacional

¡Terrible! Hallan muertos al padre y su hijo de tres años que estaban desaparecidos en Córdoba

Según informó la Policía el padre salió junto a su pequeño hijo a tirar piedras a un río y nunca más volvieron. Fueron hallados enganchados en unas ramas en una zona de más de dos metros de profundidad.

Red Uno de Bolivia

11/09/2025 20:34

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Un terrible hecho se suscitó este jueves en Córdoba, Argentina, donde un padre de 37 años, fue hallado sin vida junto a su pequeño hijo de 3 años.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín, confirmó el fallecimiento de ambas personas las cuales se encontraban en las aguas del dique, estaban enganchados en unas ramas en una zona de más de dos metros de profundidad.

Se conoció que el hombre de 37 años identificado como Cristian Fink, de 37 años, había salido a dar un paseo con su hijo Álvaro, de 3 años, en las cercanías del Dique El Cajón, en Capilla del Monte, el pasado 10 de septiembre, desde entonces estaban desaparecidos.

Sus familiares dijeron que habían ido a “tirar piedras al río”. Sin embargo, al notar que las horas pasaban y no regresaban, se alarmaron.

Tras realizar la denuncia pasaron varias horas de búsqueda, sin embargo, no obtuvieron respuestas, hasta que este jueves reportaron que se hallaron ambos cuerpos.

Se espera que se emita el informe forense para conocer las causas exactas de ambos fallecimientos.

