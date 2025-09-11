TEMAS DE HOY:
Huayna Potosí Inseguridad Violencia de género

Internacional

“Narcoterroristas”: la miniserie que aborda la crisis de Venezuela y el Cartel de los Soles

La producción fue impulsada por una agencia argentina y se lanza en un momento de tensión diplomática entre Caracas y Washington.

Red Uno de Bolivia

11/09/2025 19:16

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Se estrenó en Instagram la miniserie “Narcoterroristas”, una producción que, según medios internacionales, aborda los presuntos vínculos entre el Cartel de los Soles, el gobierno de Nicolás Maduro y el crimen organizado transnacional.

Los microepisodios, de aproximadamente un minuto de duración, presentan escenas de fuerte contenido audiovisual y están enfocados en lo que denominan la “dictadura de Maduro” y el rol del chavismo en redes ilegales de narcotráfico.

El proyecto fue desarrollado por la agencia argentina Methodo, que ha definido la propuesta como una microserie de alto impacto narrativo y realismo extremo. El contenido busca, según sus promotores, exponer la influencia del narcotráfico en las estructuras de poder en Venezuela.

El estreno coincide con un nuevo episodio de tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos. El pasado 2 de septiembre, el expresidente estadounidense Donald Trump informó que fuerzas militares de su país atacaron un buque presuntamente vinculado a una organización narcoterrorista sancionada por Washington.

En respuesta, el presidente Nicolás Maduro declaró desde Caracas que su gobierno ha desplegado más de 25.000 efectivos militares como medida preventiva y denunció el ataque como una agresión internacional, pidiendo respaldo a la comunidad internacional.

 

