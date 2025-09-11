¡Viven en los surtidores! Transportistas hacen fila por días para conseguir diésel

En el surtidor ubicado en el cuarto anillo y radial 19 de la ciudad de Santa Cruz, la escasez de diésel y gasolina ha generado una crisis que afecta gravemente al sector del transporte pesado. Camiones de alto tonelaje y flotas hacen fila durante días, esperando cargar combustible para poder continuar su ruta hacia las provincias y otros departamentos del país.

Las imágenes muestran una fila interminable de vehículos pesados, cuyos conductores, en muchos casos, han tenido que modificar por completo su estilo de vida, pasando noches en sus cabinas, comiendo y durmiendo en los surtidores. La situación, lejos de mejorar, parece agravarse cada día más, especialmente en Santa Cruz, considerada el centro productivo que abastece de alimentos y productos al resto del país.

“Estamos haciendo dos o tres noches de fila aquí para conseguir diésel”, declaró uno de los transportistas entrevistados en vivo para el programa El Mañanero. “Ya vivimos legalmente en los surtidores”, añadió con resignación.

El transportista, afiliado al sindicato Pensado de La Paz, explicó que muchos de ellos trasladan medicamentos esenciales, y por ello se ven obligados a buscar alternativas para garantizar las entregas. “Nos llevamos combustible en bidones, pero la Policía muchas veces nos quiere quitar, aunque no estamos haciendo contrabando, solo queremos llegar con la carga”, manifestó.

La situación ha tenido un fuerte impacto en la frecuencia de los viajes. Según relata, antes podían realizar hasta cuatro viajes mensuales, pero ahora solo logran completar dos. “Ya estamos cansados, este gobierno no tiene la capacidad para manejar la situación, y los responsables de YPFB no están administrando correctamente”, denunció.

Mira la programación en Red Uno Play