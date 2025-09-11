Hombre pidió a su vecina encerrar a su gato y ella le disparó con una pistola de bengalas en la cara

El hecho se suscitó en Estados Unidos, donde una mujer es acusada de agresiones en segundo grado después de disparar con una pistola de bengalas en la cara a su vecino.

Todo comenzó cuando Kathleen Schuman, de 76 años, sostuvo una discusión con su vecino Richard Catrone, de 67 años, quien le pidió que encerrara a su mascota.

Aparentemente el gato de Schuman, salía a ensuciar fuera del departamento de su dueña, hecho que provocó la molestia del vecino, quien sólo pidió que ella encierre al animal.

El pedido generó la molestia de Kathleen Schuman, quien terminó lanzándole una bengala en el rostro, de manera molesta y en reacción a los sucedido Richard Catrone, terminó golpeándola en la cabeza, provocándole una herida.

Tras las investigaciones se revelaron que no era la primera vez que tanto el hombre y la mujer que conviven en el mismo barrio, tenían ciertas discusiones por sus mascotas.

“Mi siguiente impulso fue tomar el arma y se la quité de la mano. Ella fue a buscarla y yo quería proteger a mi perro. Quería protegerme a mí mismo”, manifestó Richard Catrone, a medios locales.

Según expresó Richard, la mujer no mostró remordimiento y le dijo que él era el diablo y que había intentado matarla. Ambos fueron atendidos en hospitales locales por lesiones importantes.

Catrone recibió seis puntos de sutura en la mejilla, la policía de Nueva York arrestó a Kathleen Schuman y fue acusada por agresión en segundo grado, pero ella se declaró inocente, sin embargo, el juez dictaminó que ella se mantenga alejada de su vecino, y una fianza de 5.000 dólares para obtener su libertad.

