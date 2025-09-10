El hecho se suscitó el pasado 9 de septiembre en Aguachica, Colombia, donde una menor de tan solo 3 años de edad, perdió la vida, tras accidentarse cuando viajaba junto a su padre.

Cámaras de seguridad captaron el impactante momento del hecho, y lo difundieron a través de redes sociales, generando gran conmoción entre los internautas, toda vez que la menor no portaba casco de seguridad.

En el video se observa el momento en que la menor viajaba en motocicleta junto a un adulto que sería su padre, ninguno de los dos portaba casco de seguridad, y tras impactar contra el camión estacionado, la pequeña quedó gravemente afectada.

La motocicleta conducida por su padre, iba a gran velocidad por lo que la parte delantera del motorizado impactó contra el camión provocando la muerte de la pequeña tras un fuerte golpe en la cabeza.

Posteriormente la menor cae al piso, y el padre que también fue afectado por el choque intenta auxiliarla pese a que el pequeño cuerpo de la menor cayó al piso.

