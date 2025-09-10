¡Trágico! Una joven recibió una liposucción como regalo de cumpleaños, pero murió durante la operación

El terrible hecho se suscitó en Brasil, donde una joven de 28 años identificada como Marilha Menezes Antunes, murió tras someterse a una liposucción.

Según medios locales, el procedimiento quirúrgico consistía en realizarse una liposucción con injerto de glúteos. Sus padres habían realizado el regalo de operación a la joven por sus cumpleaños.

La cirugía había sido programada para el 1 de septiembre, fecha en que se realizó en una clínica de Río de Janeiro, aparentemente la joven cumplía con todas las condiciones para someterse a dicha intervención.

Las investigaciones preliminares señalan que la joven habría fallecido debido a una broncoaspiración seguida de un paro cardiorrespiratorio, tras la liposucción.

La familia de la joven quedó completamente devastada ante el hecho, y responsabilizan de la muerte al centro estético, señalando que la misma no contaba con equipamientos de emergencias.

Según familiares el protocolo que debía seguir la clínica es que cuando la mujer sufrió complicaciones de salud, debieron llamar a una ambulancia, la cual tardó varios minutos en llegar y no pudo ser auxiliada.

La joven dejó un hijo en orfandad de seis años de edad. El informe del Instituto Médico Forense de Campo Grande sostuvo que la muerte de Marilha Menezes Antunes sucedió por una hemorragia interna.

Por el momento la familia de la joven inició una acción legal contra la clínica donde se llevó a cabo la operación, y piden que la misma sea sancionada, y se responsabilicen por el deceso, el caso se encuentra en investigación.

