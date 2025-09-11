Video: ¡Pasajeros huyeron por la ventana! Tráiler choca contra un bus y quedan totalmente calcinados 

El hecho se suscitó en México, donde un autobús, que viajaba en la autopista de Córdova en Veracruz llegó al kilómetro 33 de la vía e impactó con un vehículo detenido.

Como se observa en las imágenes, en menos de 10 segundos, un tráiler lo impacta por detrás, el choque es tan fuerte que la cabina del tráiler quedó completamente deshecha e inició un incendio.

Segundos después se observa cómo los pasajeros rompieron una de las ventanas del autobús, para salir y salvar sus vidas.

Por la ventada lograron salir al menos 17 pasajeros, se inició un fuerte incendio que ocasionó que el vehículo quede completamente calcinado, junto al camión.

Otros vehículos también resultaron afectados, lamentablemente las personas que se encontraban en el lugar aprovecharon los momentos de tensión y peligro para poder sustraer los productos que estaban en el tráiler.

