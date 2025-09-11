TEMAS DE HOY:
Luis Haquín, Yomar Rocha y Jeyson Chura refuerzan clubes en el exterior

Tres futbolistas bolivianos fueron presentados en equipos internacionales, dos de ellos en Europa.

Martin Suarez Vargas

11/09/2025 19:13

De izquierda a derecha, Luis Haquín, Yomar Rocha y Jeyson Chura, todos oficializados en sus respectivos nuevos clubes en el exterior. Foto: Internet.
El fútbol boliviano suma nuevos representantes en el exterior con la incorporación oficial de Luis Haquín, Yomar Rocha y Jeyson Chura a distintos clubes internacionales. Los tres jugadores, que en su momento defendieron los colores de la selección nacional, dieron un paso importante en sus carreras.

Luis Haquín fue presentado como refuerzo del Al Tai Football Club de la primera división del fútbol árabe. Por su parte, Yomar Rocha se incorporó al Akron FC de Rusia, donde compartirá plantel con el también boliviano Roberto Carlos Fernández.

El tercer jugador en anunciar nuevo destino es Jeyson Chura, quien vestirá la camiseta del Panetolikos de Grecia, club que compite en la máxima categoría del balompié heleno.

Con estos fichajes, Bolivia incrementa su presencia en ligas internacionales, un hecho que representa un impulso significativo para los futbolistas nacionales que buscan consolidarse en escenarios competitivos del exterior.

