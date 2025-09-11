Conmebol oficializa a Asunción, como nueva sede de la final de la Copa Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializó que la final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará en Asunción, Paraguay, dejando fuera al estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra.

El anuncio se produjo tras un comunicado de la Conmebol, donde se indicó que los plazos y obras necesarias en el estadio cruceño no se completaron a tiempo, lo que motivó el traslado de la sede para garantizar la calidad del evento.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó la decisión a través de sus redes sociales, señalando que la final se jugará en Paraguay, específicamente en la ciudad de Asunción.

La medida busca asegurar que el torneo cumpla con los estándares internacionales de infraestructura y logística, brindando a los hinchas, clubes y patrocinadores una experiencia óptima.

Mira la programación en Red Uno Play