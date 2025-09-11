Expresidente de la FBF: "No falló la dirigencia, sino el Estado"

El expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Walter Castedo, se pronunció sobre la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de cambiar la sede de la final única de la Copa Sudamericana 2025, que originalmente se jugaría en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, a Asunción, Paraguay, lamentando que Bolivia no haya logrado cumplir con los plazos.

"Me impactó. Lamentablemente, no nos dio para terminar las obras que nos habíamos impuesto", declaró Castedo. "No falló la dirigencia, sino el Estado. Tenemos nuestro país con bastantes problemas, entonces era algo difícil que lo hagan y no lo hicieron, y nos quedamos sin la Copa. Faltó la plata porque las obras se hacen con plata. La Gobernación no tiene y no se pudo".

Un duro golpe para la economía local

El cambio se debe a los retrasos en las obras de mejora de la infraestructura del estadio boliviano. Castedo admitió que, aunque el anuncio fue un "golpe inesperado", la posibilidad de que ocurriera ya existía. A pesar de la confianza en las capacidades del país, no se logró completar el trabajo a tiempo.

La pérdida de la sede representa un duro golpe para el sector turístico y hotelero de Santa Cruz, que tenía grandes expectativas con el evento. La final de la Copa Sudamericana habría atraído a miles de aficionados, generando un importante movimiento económico en la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play