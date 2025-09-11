Final de la Copa Sudamericana ya no se jugará en Santa Cruz

La Conmebol anunció que la final de la Copa Sudamericana 2025, originalmente programada en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, será trasladada a Asunción, Paraguay, debido a retrasos en la finalización de las obras y mejoras en la infraestructura del escenario cruceño.

Según detalló en el informe el ente del fútbol sudamericano que la inspeccipon realizada al estadio mostró que no se cumplirían los plazos establecidos, lo que motivó a aplicar el protocolo de finales únicas, que establece que, en caso de cambios de sede, se opte por la ciudad que albergó la edición anterior, en este caso Asunción. Las autoridades ya iniciaron conversaciones con el Gobierno de Paraguay y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para coordinar la organización del evento.

El objetivo de la medida es garantizar la alta calidad del torneo y cumplir con los compromisos hacia los hinchas, clubes participantes y empresas patrocinadoras, expresa el comunicado. La Conmebol destacó que, a pesar de este cambio, continuará con las inversiones en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, preparando la infraestructura para futuros torneos.

Por su parte, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ya manifestó su intención de albergar la final de la Sudamericana 2027, asegurando que Santa Cruz sigue siendo una ciudad de interés para los eventos internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play