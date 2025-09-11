Hinchas de todo el mundo ya pueden postularse para comprar boletos del Mundial 2026

La FIFA abrió este miércoles el registro para quienes deseen comprar entradas para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El proceso se realiza de manera digital y requiere que los interesados se postulen como candidatos antes de participar en el sorteo.

Los hinchas podrán registrarse hasta el 19 de septiembre en el portal oficial FIFA.com/boletos, con la posibilidad de adquirir entradas para cualquiera de los 194 partidos programados. Los boletos para la fase de grupos tendrán un precio inicial de 60 dólares.

El sorteo de candidatos se realizará de manera aleatoria, y los seleccionados serán notificados vía correo electrónico a partir del 29 de septiembre. Una vez confirmados, los ganadores recibirán fecha y hora para adquirir los boletos, aunque la asignación no garantiza disponibilidad automática de entradas.

El sistema permitirá comprar entradas individuales por partido, por sede o por equipo, y los precios variarán según la categoría y el partido. Las entradas más exclusivas, para los compromisos finales, alcanzarán un costo máximo de 6.730 dólares.

Con esta apertura, la FIFA da el puntapié inicial a la venta de boletos para una Copa del Mundo histórica, que se desarrollará en tres países norteamericanos.

