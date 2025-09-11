"El racismo y la xenofobia son inaceptables", dijo el canciller de Chile sobre declaraciones de diputada

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, se pronunció a través de sus redes sociales en rechazo a las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien emitió expresiones ofensivas y discriminatorias contra la población boliviana.

“Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del Gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables”, expresó el canciller chileno en sus redes sociales.

Las declaraciones de la legisladora Cordero surgieron luego de que el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Bolivia, Rodrigo Paz, planteara la propuesta de legalizar los denominados “autos chutos”. En respuesta, la diputada utilizó calificativos despectivos hacia los bolivianos, generando polémica y rechazo en ambos países.

El pronunciamiento del canciller Van Klaveren busca dejar en claro que tales expresiones no representan la posición oficial de Chile, país que sostiene con Bolivia una relación bilateral sobre la base del respeto, la cooperación y la integración regional.

Mire la publicación del Canciller de Chile:

Mira la programación en Red Uno Play