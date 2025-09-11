TEMAS DE HOY:
Policial

Así fue la expulsión de dos ciudadanos brasileños con amplio prontuario criminal

Ambos extranjeros contaban con antecedentes penales por delito de robo de vehículos, estafa, tráfico de armas lavado de dinero, antecedentes de violencia doméstica en Brasil.

Naira Menacho

11/09/2025 18:34

Foto: RR.SS/Ministro de Gobierno.
La Paz

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos anunció este jueves 11 de septiembre que, se procedió a la expulsión de dos ciudadanos de nacionalidad brasilera que contaban con un amplio prontuario criminal.

Según lo publicó en sus redes sociales, se trataría del Yuri F.D.S., y Juliano B.D.S., que fueron aprehendidos en un hotel cercano al municipio de La Guardia, en la ciudad de Santa Cruz.

Este operativo fue realizado en marco de la prevención de seguridad ciudadana y cumpliendo con la normativa vigente en el control de ciudadanos extranjeros, según indicó el ministro del Gobierno.

“Gracias a la coordinación oportuna con autoridades del Brasil se identificó que ambos contaban con antecedentes penales por delito de robo de vehículos, estafa, tráfico de armas lavado de dinero, antecedentes de violencia doméstica en Brasil, pero, además, Jean P.Z., portaba documentación falsa y por reconocimiento facial se identificó que se trata JULIANO B.D.S”, informó la autoridad.

 

 

 

