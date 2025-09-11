"Recuperamos el cuerpo": Turista argentino muere tras caer a un cañadón en el Huayna Potosí

Un turista de nacionalidad argentina falleció en el nevado Huayna Potosí, en la zona de Milluni, departamento de La Paz. El hecho fue confirmado por la unidad de Bomberos, que logró recuperar el cuerpo este jueves en horas de la mañana.

Según el reporte oficial, el hombre ingresó sin compañía de un guía turístico a la zona de la represa Zongo, ubicada en el macizo andino. Allí sufrió un accidente fatal, cayendo a un cañadón de aproximadamente 200 a 250 metros de profundidad.

La búsqueda fue activada tras reportarse su desaparición. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas extremas, las labores se suspendieron la noche del miércoles y se retomaron al amanecer del jueves.

“Hemos podido recuperar el cuerpo aproximadamente en una hora y media o dos de trabajo”, informó el coronel Pavel Tovar, director departamental de Bomberos de La Paz.

El cuerpo fue hallado al interior del cañadón y trasladado por el equipo de rescate. El caso ha sido derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, para continuar con la investigación correspondiente.

Mira la programación en Red Uno Play