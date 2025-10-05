Fallece alpinista estadounidense mientras escalaba el Huayna Potosí, en La Paz

Un alpinista de nacionalidad estadounidense falleció la mañana de este sábado mientras ascendía el nevado Huayna Potosí, ubicado al norte de la ciudad de La Paz.

La víctima fue identificada como Ali Wader, de 66 años, quien, según reportes preliminares, habría sufrido un paro cardíaco durante el trayecto a la cumbre. El hecho ocurrió en una de las montañas más frecuentadas por turistas y deportistas nacionales y extranjeros.

Equipos de Bomberos de El Alto y del grupo Socorro Andino se trasladaron desde temprano al lugar para realizar la recuperación del cuerpo, que se encuentra en una zona de difícil acceso.

“Las unidades del Cuerpo de Bomberos de El Alto ya se encuentran en el lugar para la recuperación”, informó Jamil Espinoza, miembro del equipo de rescate de Antofagasta.

El ascenso de los rescatistas se ve obstaculizado por condiciones climáticas adversas, por lo que el proceso de rescate podría tomar varias horas.

Se coordina con el consulado de Estados Unidos para realizar los trámites correspondientes ante el fallecimiento.

“Es un turista de nacionalidad estadounidense, con experiencia en montañismo. No se sabe con certeza qué provocó el paro cardíaco”, informó uno de los rescatistas que participa en la operación.

El cuerpo del alpinista aún está siendo recuperado y se prevé que el procedimiento se extienda por varias horas más debido al terreno y las bajas temperaturas en la zona.

Las autoridades ya se han comunicado con el Consulado de Estados Unidos en Bolivia para coordinar los trámites diplomáticos correspondientes y facilitar el proceso de repatriación del cuerpo.

Mira la programación en Red Uno Play