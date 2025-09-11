Emergencia por incendios: Defensa Civil reporta 24 municipios en alerta roja y 62 en nivel naranja

El Viceministerio de Defensa Civil informó que 24 municipios en Bolivia se encuentran bajo alerta roja y 62 en alerta naranja debido al incremento de incendios forestales registrados en los últimos días, siendo Santa Cruz el departamento más afectado.

De acuerdo con el reporte oficial, actualmente se mantienen siete incendios activos en el país, destacando el que persiste en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.

En cuanto a los focos de calor, Santa Cruz concentra la mayor cantidad con 502, seguido de Beni con 263, La Paz con 23 y Cochabamba con 22.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, explicó que solo en Santa Cruz se han declarado 18 municipios en alerta roja y 20 en alerta naranja. En otros departamentos, Tarija tiene tres municipios en alerta roja, Beni dos y La Paz uno. En la categoría de alerta naranja, Beni registra 17 municipios, Pando 15, mientras que Chuquisaca y Cochabamba tienen cinco cada uno.

“Con esto demostramos que estamos empezando un periodo bien complicado en el país, tomando en cuenta que el año pasado los incendios forestales en septiembre tuvieron su pico más alto”, advirtió Calvimontes.

Respecto a los incendios activos, Santa Cruz concentra cuatro en los municipios de Concepción, El Carmen Rivero Tórrez, San Ignacio de Velasco y San Matías. En Beni se reportan dos siniestros en San Ramón y San Andrés, mientras que en La Paz se registra uno en el municipio de Ixiamas.

Las autoridades de Defensa Civil indicaron que se mantienen despliegues de brigadas en coordinación con gobiernos locales y departamentales, con el objetivo de sofocar los incendios y mitigar los riesgos para la población y los ecosistemas.

