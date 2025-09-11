Incendios forestales persisten en Bolivia; Gobierno entrega ayuda y convoca a la coordinación

La emergencia por incendios forestales continúa en el departamento de Santa Cruz. A pesar de los esfuerzos de bomberos y brigadas, el fuego sigue avanzando en zonas como Ascensión de Guarayos, donde ya se acerca a una comunidad con sembradíos. Las autoridades locales convocaron a una reunión del COEM (Comité de Operaciones de Emergencia Municipal) para coordinar acciones.

En el municipio de El Carmen Rivero Tórrez, se han registrado cuatro incendios. La situación ha causado pérdidas significativas, con productores locales reportando la destrucción de sus cultivos de plátano.

Gobierno central refuerza la respuesta

En respuesta a la emergencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua entregó este jueves equipamiento y materiales por un valor de más de 6,2 millones de bolivianos a municipios de Santa Cruz y Chuquisaca.

El ministro Álvaro Ruiz destacó que la entrega, que incluye mochilas de agua, hachas, motosierras, kits de alimentos y jaulas para animales, forma parte de un esfuerzo nacional para equipar a unos 1.000 bomberos forestales.

"Hemos declarado emergencia para evitar llegar a la declaración de desastre, porque la emergencia ya nos permite mover recursos. El año pasado perdimos 12,6 millones de hectáreas; ahora, por los informes que tenemos, no estamos llegando ni al medio millón", afirmó el ministro.

Ruiz enfatizó que el 80% de los incendios son provocados por personas y agradeció el trabajo de bomberos institucionales, voluntarios, comunales y de las Fuerzas Armadas, quienes arriesgan sus vidas para combatir el fuego y proteger la biodiversidad. También destacó el nivel de coordinación entre los gobiernos municipales, considerándolo clave para el éxito en la lucha contra los incendios.

En el evento de entrega de ayuda, que contó con la presencia de la representante de la FAO en Bolivia, Raquel Cárdenas, y alcaldes de los municipios beneficiados, el ministro expresó que la cooperación internacional y el esfuerzo conjunto son fundamentales para afrontar el desafío de los incendios.

Actualmente, se mantienen siete incendios activos en el país: uno en Beni y los restantes en el departamento de Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play