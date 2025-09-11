Investigan al exgerente de Emapa, Franklin Flores, por presuntas irregularidades en centro de acopio

El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, fue denunciado penalmente junto a otros dos exfuncionarios por presuntas irregularidades en la adjudicación del centro de acopio de papa en El Alto.

La denuncia fue presentada por el Viceministerio de Transparencia ante el Ministerio Público, según informó el fiscal Johan Muñoz.

“El Viceministerio de Transparencia ha iniciado la denuncia contra los justiciables por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. Por esa causa, el Ministerio Público ha sorteado este proceso ante mi autoridad, el cual ya cuenta con un investigador asignado”, informó Muñoz.

Hasta el momento, no se ha determinado el monto exacto del presunto daño económico al Estado, aunque las diligencias ya están en curso.

Se prevé que los implicados sean notificados formalmente para prestar sus declaraciones ante la Fiscalía.

