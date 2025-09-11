TEMAS DE HOY:
Menores atropelladas en San Benito Balacera en Ivirgarzama Caso Decretazo

37ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Desesperada búsqueda de adolescente boliviana desaparecida en Nueva Jersey, su familia ruega por ayuda

La joven vestía una capucha, gafas de sol y una mascarilla el día que desapareció.

Ligia Portillo

11/09/2025 14:19

Desesperada búsqueda de adolescente boliviana desaparecida en Nueva Jersey, su familia ruega por ayuda. Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

Escuchar esta nota

La angustia consume a una familia boliviana residente en Garwood, Nueva Jersey, Estados Unidos; tras la desaparición de Ivy Alave, una adolescente de 16 años que no ha regresado a casa desde el pasado 4 de septiembre.

Según relataron sus padres, Ivy les informó ese día que iría a un Starbucks en Westfield, pero nunca volvió. Desde entonces, su paradero es un completo misterio.

“Yo quisiera verla aquí… eso es lo que más deseo”, dijo con la voz entrecortada el padre de la menor, quien reveló que las últimas imágenes de su hija fueron captadas por cámaras de seguridad alrededor de la 36 en la zona de la 17 North Avenue West, cerca de la estación del tren, y más tarde en la estación Newark Penn Station.

La joven vestía una capucha, gafas de sol y una mascarilla el día que desapareció. Sus padres sospechan que pudo haber cambiado de ropa y subrayan que Ivy es autista, por lo que necesita medicación y cuidados especiales.

“El no saber es lo que duele más”, expresó su padre con evidente desesperación, señalando que han buscado incansablemente, sin recibir ninguna pista que los lleve hasta ella.

La familia pide a la comunidad que, si alguien tiene información sobre Ivy, se comunique de inmediato con el Departamento de Detectives de la Policía de Garwood al 908-789-1500. Cada minuto cuenta para encontrarla sana y salva.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD