Desesperada búsqueda de adolescente boliviana desaparecida en Nueva Jersey, su familia ruega por ayuda

La angustia consume a una familia boliviana residente en Garwood, Nueva Jersey, Estados Unidos; tras la desaparición de Ivy Alave, una adolescente de 16 años que no ha regresado a casa desde el pasado 4 de septiembre.

Según relataron sus padres, Ivy les informó ese día que iría a un Starbucks en Westfield, pero nunca volvió. Desde entonces, su paradero es un completo misterio.

“Yo quisiera verla aquí… eso es lo que más deseo”, dijo con la voz entrecortada el padre de la menor, quien reveló que las últimas imágenes de su hija fueron captadas por cámaras de seguridad alrededor de la 36 en la zona de la 17 North Avenue West, cerca de la estación del tren, y más tarde en la estación Newark Penn Station.

La joven vestía una capucha, gafas de sol y una mascarilla el día que desapareció. Sus padres sospechan que pudo haber cambiado de ropa y subrayan que Ivy es autista, por lo que necesita medicación y cuidados especiales.

“El no saber es lo que duele más”, expresó su padre con evidente desesperación, señalando que han buscado incansablemente, sin recibir ninguna pista que los lleve hasta ella.

La familia pide a la comunidad que, si alguien tiene información sobre Ivy, se comunique de inmediato con el Departamento de Detectives de la Policía de Garwood al 908-789-1500. Cada minuto cuenta para encontrarla sana y salva.

Mira la programación en Red Uno Play