Noticias

Herido en balacera de Ivirgarzama continúa en cirugía y bajo custodia policial

El presunto secuestrador, de 23 años, fue trasladado de emergencia desde el Trópico hasta el Hospital Viedma con una grave herida de bala. Su estado es crítico y permanece bajo resguardo policial tras el intento de secuestro frustrado.

Ligia Portillo

11/09/2025 13:32

Herido en balacera de Ivirgarzama continúa en cirugía y bajo custodia policial. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El caso que conmocionó anoche a Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba, continúa generando repercusiones. El presunto secuestrador que resultó herido durante el enfrentamiento armado con la Policía fue trasladado de emergencia al Hospital Viedma, donde sigue siendo sometido a cirugías para salvarle la vida.

La directora del nosocomio, Adela Amaya, confirmó que el joven de 23 años —quien llegó desde Villa Tunari con diagnóstico reservado— presenta un trauma toracoabdominal por impacto de arma de fuego. “Ingresó a las 7:00 de la mañana con una lesión potencialmente complicada. Actualmente continúa en quirófano, su estado es muy delicado”, explicó.

Según reportes preliminares, el sujeto fue hallado malherido en vía pública tras una balacera, donde policías habrían frustrado el secuestro de una mujer en Ivirgarzama. Inicialmente fue atendido en el hospital de Villa Tunari, pero la gravedad de la herida obligó a su traslado inmediato a Cochabamba.

Una vez que los médicos logren estabilizarlo, el joven quedará oficialmente bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones sobre la banda de secuestradores que logró escapar del lugar tras el operativo.

Las autoridades aún no han revelado más detalles del caso, pero se espera un informe oficial en las próximas horas sobre el estado del detenido y la búsqueda de los cómplices prófugos.

 

