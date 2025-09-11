TEMAS DE HOY:
Policial

VIDEO: En minutos robaron tres baterías y un vehículo en pleno centro de Cochabamba

Las imágenes muestran a dos hombres que, sin levantar sospechas, sustraen las baterías y huyen en un taxi. Todo ocurrió en cuestión de minutos y a plena luz del día.

Ligia Portillo

11/09/2025 12:16

VIDEO: En minutos robaron tres baterías y un vehículo en pleno centro de Cochabamba. Foto. Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un hecho delictivo con total descaro quedó registrado en cámaras de seguridad la mañana del viernes 5 de septiembre en la Av. Juana Azurduy, casi Santivañez, en Cochabamba. Dos hombres fueron captados cuando merodeaban la zona antes de acercarse a tres vehículos estacionados.

En cuestión de segundos, abrieron con facilidad el capot y retiraron las baterías, guardándolas en bolsas negras. Luego, como si nada hubiera pasado, abordaron un taxi y se dieron a la fuga.

VIDEO: En minutos robaron tres baterías y un vehículo en pleno centro de Cochabamba. Foto. Red Uno

El video muestra que el robo ocurrió a las 9:17 de la mañana, en plena vía pública y con transeúntes cerca, sin que nadie sospechara de lo que estaba ocurriendo. Además de las baterías, se reportó el robo de un vehículo ese mismo día, lo que ha generado alarma entre vecinos y conductores de la zona.

Las autoridades ya analizan las imágenes para dar con los responsables y alertan sobre una posible banda que estaría operando con rapidez y en horarios en los que la circulación es alta para pasar desapercibidos.

 

