La Paz: Sujetos que agredieron sexualmente a niñas fueron sentenciados

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público fundamentó con pruebas contundentes, en tres casos distintos que, Nildón H.Y., de 48 años, Miguel M.T., de 25 años y René CH.B., de 60 años, cometieron el delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, en contra de tres niñas de entre 11 y 12 años de edad, ante ello el Tribunal 3ª Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres de El Alto y de Caranavi, determinaron sentencia condenatoria para los dos primeros a 30 y 24 años de presidio, que deben cumplir en el penal de San Pedro y para el tercero a 15 años en Chonchocoro.

“Durante las audiencias de juicio oral de los acusados, la Fiscalía presentó las pruebas colectadas en la investigación como el informe psicológico de las víctimas, el certificado médico forense, declaración en Cámara Gesell de las menores de edad, donde reconocen claramente a sus agresores, entre otras que tomaron en cuenta los Tribunales para emitir la sentencia en contra de estos sujetos”, señaló la autoridad.

De acuerdo a las investigaciones en los dos hechos con sentencia de 24 y 15 años, el primero sucedió en octubre de 2022 en el municipio de San Buenaventura, cuando la niña dormía, momento que el acusado agredió sexualmente a la hermanita de su novia. En el segundo caso, el sentenciado que era dueño de casa, donde vivía la niña en la ciudad de El Alto, cometió el delito en junio de 2024, cuando la menor de edad se encontraba sola.

En el caso donde se sentenció a la pena máxima al acusado, los hechos sucedieron en tres oportunidades en octubre de 2022, cuando la niña de 12 años viajó con su papá entre Yungas y el departamento de Beni con carga, momento que fue agredida sexualmente por su progenitor, cuando llegó a Caranavi, la víctima se escapó y fue llevada por pobladores a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, donde se descubrió las vejaciones.

