¿Volverá Marcelo Martins a la selección? Aquí la respuesta de Villegas

Tras la emotiva presencia de Marcelo Martins Moreno en el partido contra Brasil, donde celebró con lágrimas la clasificación al repechaje, el delantero abrió la puerta a un posible regreso a la selección nacional. Sin embargo, la reacción del entrenador nacional, Óscar Villegas, fue clara y cautelosa.

“Me parece de alguna manera poco serio. Yo soy seleccionador de jugadores y, hasta donde entiendo, Martins es un exjugador. Me parece un poco jocoso hablar de un retorno en este momento”, declaró Villegas con firmeza, poniendo paños fríos a las expectativas generadas.

Pese a su postura, Villegas no dudó en destacar el legado y la importancia de Martins en el fútbol boliviano: “Es una persona que ha sido muy importante en el fútbol boliviano, un gran jugador que lo queremos y respetamos”.

El entrenador subrayó que, aunque la admiración por Martins es grande, las decisiones sobre el plantel se toman pensando en el presente y el futuro del equipo.

Recordemos que, Martins expresó su emoción y dejó abierta la posibilidad de un regreso: “Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante. Me siento bien para poder volver. Vamos a analizarlo bien”, aseguró.

