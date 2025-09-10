TEMAS DE HOY:
Procurador informa que justicia negó libertad para Juan José Zúñiga

Zúñiga está acusado por los delitos de alzamiento armado, terrorismo y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, a raíz de los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024, con la toma militar de la Plaza Murillo.

Hans Franco

10/09/2025 12:49

Foto: Procurador informa que justicia negó libertad a general Zúñiga (Archivo)
La Paz

El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, informó que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer N° 6 de La Paz resolvió rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por la defensa del imputado Juan José Zúñiga Macías, en el marco del denominado caso “Golpe III”.

“Una vez instalada la audiencia, luego de las fundamentaciones de todas las partes, el Tribunal emitió la Resolución N° 98/2025, por la cual se determinó declarar infundada la solicitud de la cesación a la detención preventiva del señor Juan José Zúñiga Macías. De esta forma, quedaron firmes y subsistentes los riesgos procesales, concluyendo la audiencia sin que ninguna de las partes apele dicha determinación”, explicó Condori.

Zúñiga está acusado por los delitos de alzamiento armado, terrorismo y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, a raíz de los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024, con la toma militar de la Plaza Murillo. En esa ocasión, el excomandante y otros uniformados fueron aprehendidos y procesados.

 

