“Lo intentamos”: el dolor de Venezuela tras quedar fuera y ver a Bolivia clasificar al repechaje

En una definición llena de drama y emoción, Bolivia noqueó este martes contra todo pronóstico al Brasil de Carlo Ancelotti y se quedó con el cupo de Sudamérica a la repesca para el Mundial de 2026 por delante de Venezuela, incapaz de nuevo de anotarse a una Copa del Mundo.

Argentina (1°), Ecuador (2°), Colombia (3°), Uruguay (4°), Brasil (5°) y Paraguay (6°) desembarcaron en la decimoctava y última jornada del clasificatorio ya asegurados de manera directa en el certamen que se disputará en Norteamérica.

Lo único que estaba por definir -además de las posiciones finales en la tabla- era el representante sudamericano que jugará en marzo el minitorneo de seis selecciones de distintas partes del planeta que lucharán por dos espacios para la Copa del Mundo.

Aliada con la altitud de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, La Verde se quedó con el cupo al derrumbar a los pentacampeones del mundo gracias a un discutido gol de penal (45+4) de su mayor promesa, el atacante Miguel ‘Miguelito’ Terceros.

“Estamos muy contentos, con los pies sobre la tierra, sabiendo que tenemos que seguir luchando”, valoró el DT de Bolivia, Oscar Villegas.

La inesperada victoria, en la primera caída desde que Carletto se estrenó en la Canarinha en junio, permitió que la selección boliviana se apoderara de la séptima plaza con 20 unidades, dos más que su rival por el puesto, Venezuela.

El triunfo llevó a las calles de La Paz a torrentes de hinchas. "Ser boliviana es difícil, pero en esta ocasión me siento muy feliz y orgullosa de mi país", dijo Rose Sandoval, una hincha altiplánica de 22 años, entre gritos de júbilo.

- Dolor vinotinto -

Sin Neymar ni Vinícius Jr., Brasil -irregular de principio a fin- acabó en la mitad de la tabla con 28 unidades, luego de haberle dado aire a un equipo boliviano que no disputa un Mundial desde 1994 y que obtuvo el pase a la repesca al hacerse fuerte en casa.

La Vinotinto, único combinado de la Conmebol que nunca ha disputado un Mundial, empezó la última fecha de la clasificatoria en la séptima casilla, que perdió al caer goleada 6-3 con Colombia en Maturín.

Aunque se fue en ventaja muy temprano con un golazo de Telasco Segovia, el equipo de Fernando Batista sucumbió ante la letalidad del delantero Luis Suárez, autor de cuatro tantos.

Yerry Mina y Jhon Córdoba completaron la paliza para los cafeteros, que escalaron hasta la tercera posición con 28 puntos y sufrieron la inseguridad de su portero Kevin Mier, vencido también por los atacantes Josef Martínez y Salomón Rondón.

“Lo intentamos, llegamos hasta el final, no se pudo dar”, dijo Batista. “Es un momento muy duro”.

En la plaza de la Juventud en Caracas, donde aficionados se congregaron para ver el duelo, la decepción fue absoluta.

“Había mucha fe. Estábamos súper ilusionados”, lamentó el hincha Alfredo Carmona, de 23 años, al abandonar el lugar.

- Ecuador tumba a Argentina -

Para los demás combinados sudamericanos el cierre fue casi anecdótico, pues desde la jornada pasada ya estaban definidos los seis cupos directos para el evento cumbre del balompié.

En uno de los duelos más destacados del martes, Ecuador acabó con un invicto de seis fechas de los campeones del mundo y recuperó la segunda casilla (29 unidades).

Enner Valencia, de penal (45+13), en su despedida clasificatoria, firmó la victoria tricolor 1-0 en Guayaquil ante una Albiceleste que dio descanso a Lionel Messi y cuyo liderato nunca estuvo en duda (38 enteros).

“Sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran rival", destacó Valencia. "Pero sabíamos también que teníamos muchas fortalezas”.

Argentina resistió con diez hombres desde el minuto 31 cuando Nicolás Otamendi, capitán en ausencia de Messi, fue expulsado en su último juego en la eliminatoria. Moisés Caicedo, vital en el mediocampo del valiente Ecuador, también vio la roja (50).

- Nuevo golpe paraguayo -

El Uruguay de Marcelo Bielsa (28 puntos), en tanto, sacó un empate sin goles en su visita al colista Chile (11) en Santiago, un resultado que lo privó de asegurarse un lugar en el podio.

Sin rastros de la generación dorada que le dio los títulos de la Copa América en 2015 y 2016, la Roja tuvo una despedida quizás menos triste que la del otro desahuciado, Perú, penúltimo con 12 enteros.

Los incas cayeron 1-0 ante la sorprendente Paraguay de Gustavo Alfaro, que la semana pasada firmó su boleto de regreso a un Mundial por primera vez desde Sudáfrica 2010.

Los pupilos de Alfaro, convertido en héroe nacional albirrojo, se llevaron el botín con una anotación del revulsivo Matías Galarza.

