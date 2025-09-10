TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
¡Revive la hazaña! Los momentos más emocionantes de la clasificación de Bolivia al repechaje

El repechaje se jugará en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara. Aquí están los detalles de los partidos programados.

Charles Muñoz Flores

10/09/2025 12:14

FOTO: AFP.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Selección Nacional logró un hito histórico la noche del martes, que quedará grabado para siempre en la memoria del fútbol boliviano, al vencer 1-0 a Brasil en el estadio Municipal de El Alto y asegurar su clasificación al repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

El gol que desató la euforia de miles de aficionados llegó en un partido donde ‘La Verde’ mostró orden, disciplina táctica y un espíritu inquebrantable. Con este resultado, Bolivia sumó 20 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas, terminó séptima y dejó fuera a Venezuela, que cayó 3-6 frente a Colombia en la última fecha.

La emoción en fotos:

Mira la programación en Red Uno Play

