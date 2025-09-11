¿Miguel Terceros al Real Madrid?: Su padre revela acercamiento con el club español

Miguel Tercero, la joven estrella del fútbol boliviano, ha vuelto por unos días a su barrio natal en Villa Warnes, Alto San Pedro, donde fue recibido con los brazos abiertos por niños y vecinos que hoy lo ven como un héroe. Pero entre todos los rostros felices, hubo uno especialmente conmovido: el de su padre, Don Vladimir Tercero.

Con la voz entrecortada y los ojos cargados de emoción, Don Vladimir no pudo ocultar el orgullo que siente por su hijo, quien hoy brilla en el fútbol brasileño y se perfila como el próximo gran fichaje de un gigante europeo.

"La verdad que muy emocionado porque sea mi hijo que le da la alegría al país, ¿no? A este país que le encanta el fútbol", dijo.

Pero no todo ha sido felicidad en el camino de Miguelito. Su madre, quien falleció años atrás, ha sido una figura constante en su inspiración y motivación. “Lamentablemente su mamá no está aquí en vida ya para acompañarnos, pero yo sé que desde allá arriba siempre lo está guiando y dándole los pasos firmes para que él siga su destino. En el fútbol, ¿no? Que es lo que más le gusta hacer”.

Y aunque el sueño de llegar al Real Madrid parecía algo lejano, hoy Don Vladimir confirma que las negociaciones están más cerca de lo que muchos creen:

“La verdad que como todos los equipos más grandes europeos, el Real Madrid viene dando un poquito más de vísperas para querer contratarlo, ¿no? Hay acercamientos, bastante acercamientos, pero eso ya es cuestión de los empresarios, que lo manejan ellos”.

Miguelito es actualmente figura del América Mineiro y segundo máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas, un logro que ha puesto su nombre en la órbita del fútbol internacional.

