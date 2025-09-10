TEMAS DE HOY:
cirugía estética Persecución policial Maltrato animal en Cochabamba

34ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Educación

Gobierno aprueba decreto para pago de Bono Juancito Pinto desde octubre

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que la entrega se efectuará en los meses de octubre y noviembre, en todo el territorio nacional.

Hans Franco

10/09/2025 12:57

Foto: Gobierno aprueba decreto para pago de Bono Juancito Pinto en octubre
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente Luis Arce, anunció este miércoles la aprobación en Gabinete Ministerial del Decreto Supremo que establece el monto, beneficiarios, financiamiento y mecanismo de entrega del Bono de Permanencia Escolar, incentivo destinado a fortalecer la permanencia de estudiantes en el sistema educativo desde el mes de octubre.

“Hoy en Gabinete Ministerial aprobamos el Decreto Supremo en el que se establece el monto, beneficiarios, financiamiento y el mecanismo para garantizar la entrega de este importante incentivo a la permanencia escolar en favor de nuestras y nuestros estudiantes”, publicó el jefe de Estado en sus redes sociales.

El bono será financiado gracias al aporte de las empresas públicas y entidades estatales, alcanzando un monto superior a Bs 474,3 millones, recursos destinados de manera exclusiva al beneficio estudiantil.

Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que la entrega se efectuará en los meses de octubre y noviembre, en todo el territorio nacional.

“La entrega de este bono va a ser en el mes de octubre hasta noviembre. El presidente Luis Arce va a definir el arranque de la fecha a lo largo y ancho de todo el país”, señaló en conferencia de prensa.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD