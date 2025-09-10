Gobierno aprueba decreto para pago de Bono Juancito Pinto desde octubre

El presidente Luis Arce, anunció este miércoles la aprobación en Gabinete Ministerial del Decreto Supremo que establece el monto, beneficiarios, financiamiento y mecanismo de entrega del Bono de Permanencia Escolar, incentivo destinado a fortalecer la permanencia de estudiantes en el sistema educativo desde el mes de octubre.

“Hoy en Gabinete Ministerial aprobamos el Decreto Supremo en el que se establece el monto, beneficiarios, financiamiento y el mecanismo para garantizar la entrega de este importante incentivo a la permanencia escolar en favor de nuestras y nuestros estudiantes”, publicó el jefe de Estado en sus redes sociales.

El bono será financiado gracias al aporte de las empresas públicas y entidades estatales, alcanzando un monto superior a Bs 474,3 millones, recursos destinados de manera exclusiva al beneficio estudiantil.

Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que la entrega se efectuará en los meses de octubre y noviembre, en todo el territorio nacional.

“La entrega de este bono va a ser en el mes de octubre hasta noviembre. El presidente Luis Arce va a definir el arranque de la fecha a lo largo y ancho de todo el país”, señaló en conferencia de prensa.

