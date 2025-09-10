Un macabro descubrimiento sacudió Hollywood esta semana, cuando un cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado en el baúl de un vehículo Tesla. Lo impactante del caso es que el auto está registrado a nombre de D4vd, una estrella emergente del rap estadounidense.

El hallazgo se produjo luego de que vecinos de un estacionamiento alertaran a la policía de Los Ángeles por un olor nauseabundo. Al investigar, los agentes rastrearon el olor hasta un Tesla. Para su horror, al abrir el baúl (ubicado en la parte delantera de estos autos eléctricos), encontraron un cuerpo envuelto en plástico, según publica el portal TN.

Según el reporte policial al que tuvieron acceso medios locales como ABC7, la víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, llevaba varios días en el vehículo.

El coche está registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke, más conocido como D4vd. (Foto: Instagram/@d4vddd)

Las autoridades verificaron la placa del auto y descubrieron que estaba registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke, conocido en el mundo de la música como D4vd. El rapero de 20 años alcanzó fama mundial con su éxito viral de TikTok en 2022, "Romantic Homicide".

El artista, que actualmente se encuentra en medio de una gira mundial, no ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente y mantiene su actividad en redes sociales. La policía de Los Ángeles continúa investigando el caso para determinar las circunstancias exactas de la muerte y el vínculo con el vehículo.

