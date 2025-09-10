El Estadio de Villa Ingenio en El Alto (La Paz) fue escenario de un capítulo dorado para el fútbol boliviano. La noche en que Bolivia venció 1-0 a Brasil no solo marcó una histórica victoria sobre la pentacampeona del mundo, sino que selló el pase al repechaje de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Pero la verdadera postal llegó después, en los vestuarios: abrazos interminables, cánticos al ritmo de 'la bomba', lágrimas de emoción y una euforia que desbordó cada rincón. Los jugadores, con la camiseta empapada de sudor y orgullo, celebraron a lo grande el boleto al mini-torneo que se disputará en México y que otorga los últimos cupos a la cita mundialista.

El héroe de la noche fue Miguel Terceros, autor del gol de penal que hizo explotar al Siles y que devolvió a todo un país la ilusión de volver a un Mundial después de 32 años, desde aquella participación en Estados Unidos 1994.

En marzo de 2026, Bolivia peleará en México contra selecciones de otras confederaciones por uno de los dos cupos disponibles. Pero anoche, en La Paz, nada de eso importó. La clasificación era motivo suficiente para cantar, bailar y soñar.

Mira la programación en Red Uno Play