El sueño mundialista de Bolivia sigue más vivo que nunca. Con un gol de penal de Miguel Terceros ante Brasil en El Alto, la Selección Nacional aseguró su presencia en el repechaje para el Mundial 2026, que por primera vez en la historia se disputará bajo un formato completamente renovado y con sede en México.

Hasta ahora, el acceso al Mundial mediante repechajes se definía con partidos de ida y vuelta entre selecciones de distintas confederaciones. Pero la FIFA decidió dar un giro total, esta vez habrá un mini-torneo en Monterrey y Guadalajara entre el 26 y el 31 de marzo de 2026. Allí seis selecciones lucharán por dos cupos directos a la Copa del Mundo.

¡Bolivia al repechaje! En qué consiste el sueño mundialista. Foto: APG

Los rivales de Bolivia

Además de Bolivia, Nueva Caledonia ya tiene su boleto asegurado. Restan definirse cuatro selecciones:

Uno de Asia: el ganador de la quinta ronda.

Uno de África: el campeón de la segunda ronda.

Dos de la Concacaf: los mejores segundos de la tercera ronda.

Bolivia, con su puesto 78 en el ranking FIFA, probablemente deberá disputar las semifinales, ya que solo las dos selecciones con mejor clasificación avanzarán directo a la final.

El nuevo formato del repechaje

El sistema dividirá a los seis equipos en dos llaves de tres selecciones cada una:

Los campeones de cada llave obtendrán su pase directo al Mundial.

El ganador enfrentará en la final a la selección mejor posicionada.

Las dos peores del ranking jugarán una semifinal a partido único.

Para Bolivia, será la oportunidad de volver a la máxima cita del fútbol mundial después de 32 años, desde su histórica participación en Estados Unidos 1994.

