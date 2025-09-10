TEMAS DE HOY:
Internacional

Sus jefes la despidieron y robó su identidad para sacar un millonario préstamo

La víctima denunció el hecho tras recibir el cobro de una gran cantidad de dinero.

Silvia Sanchez

10/09/2025 13:04

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Argentina

El insólito hecho ocurrió en la localidad de San Javier, Misiones en Argentina, donde una mujer que trabajaba como ama de llaves, terminó siendo despedida por sus jefes, y en venganza, robo la identidad de su exjefa para solicitar un préstamo.

La víctima, ya de avanzada edad (74) detectó una serie de movimientos irregulares en su cuenta bancaria. Y fue entonces que empezó a investigar el hecho, logrando descubrir, que, desde su cuenta, habían solicitado un crédito por más de un millón.

Tras indagar lo que ocurrió, empezó a desconfiar de su anterior trabajadora, con quien semanas atrás había roto vínculo laboral por diversos problemas.

Después de haber presentado la denuncia en contra de la mujer, se descubrió que la extrabajadora, había sido quien utilizó su información personal y financiera para tramitar préstamos.

La mujer fue aprehendida por la Policía, y aunque podrá defenderse en libertad, no puede abandonar su ciudad mientras concluye el proceso de investigación.

