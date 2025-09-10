TEMAS DE HOY:
Paró su micro en un restaurante para que sus pasajeros vean el gol de Bolivia ante Brasil

[Video] El conductor notó que se trataba de un momento importante del partido, y quiso que todos pudieran verlo.

Silvia Sanchez

10/09/2025 11:50

Ocurrió en la ciudad de Santa Cruz, mientras un grupo de pasajeros, como todos los días, retornaban a sus domicilios, y tomaron el servicio de un micro del transporte público, pero no se imaginaron que el conductor, también era fanático del fútbol.

Mientras avanzaba en su ruta, llegó a detenerse frente a un restaurante donde el televisor mostraba el partido de Brasil frente a Bolivia.

Sin embargo, antes de intentar avanzar, notó que era el momento de la jugada decisiva de la victoria para Bolivia, y permaneció estacionado, para que sus pasajeros puedan ver el gol de la victoria.

La imagen de lo ocurrido fue compartida en redes sociales, y en el se muestra a los pasajeros, observando atentamente el partido, a través de las ventanas del micro.

Video:

 

