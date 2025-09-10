Paró su micro en un restaurante para que sus pasajeros vean el gol de Bolivia ante Brasil

[Video] El conductor notó que se trataba de un momento importante del partido, y quiso que todos pudieran verlo.
10/09/2025 11:50
Ocurrió en la ciudad de Santa Cruz, mientras un grupo de pasajeros, como todos los días, retornaban a sus domicilios, y tomaron el servicio de un micro del transporte público, pero no se imaginaron que el conductor, también era fanático del fútbol.
Mientras avanzaba en su ruta, llegó a detenerse frente a un restaurante donde el televisor mostraba el partido de Brasil frente a Bolivia.
Sin embargo, antes de intentar avanzar, notó que era el momento de la jugada decisiva de la victoria para Bolivia, y permaneció estacionado, para que sus pasajeros puedan ver el gol de la victoria.
La imagen de lo ocurrido fue compartida en redes sociales, y en el se muestra a los pasajeros, observando atentamente el partido, a través de las ventanas del micro.
