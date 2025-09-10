Paró su micro en un restaurante para que sus pasajeros vean el gol de Bolivia ante Brasil

Ocurrió en la ciudad de Santa Cruz, mientras un grupo de pasajeros, como todos los días, retornaban a sus domicilios, y tomaron el servicio de un micro del transporte público, pero no se imaginaron que el conductor, también era fanático del fútbol.

Mientras avanzaba en su ruta, llegó a detenerse frente a un restaurante donde el televisor mostraba el partido de Brasil frente a Bolivia.

Sin embargo, antes de intentar avanzar, notó que era el momento de la jugada decisiva de la victoria para Bolivia, y permaneció estacionado, para que sus pasajeros puedan ver el gol de la victoria.

La imagen de lo ocurrido fue compartida en redes sociales, y en el se muestra a los pasajeros, observando atentamente el partido, a través de las ventanas del micro.

Video:

