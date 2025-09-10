¿Feriado por la victoria de Bolivia frente a Brasil? Esto aclara el Ministerio de Trabajo tras publicación viral

Tras la esperada victoria de Bolivia ante Brasil por la mínima diferencia, los festejos y celebración en cada rincón del país no se dejaron esperar, y la euforia fue tanta, que incluso en redes sociales, se empezó a especular sobre una solicitud de días de descanso.

Empezaron a circular imágenes de un supuesto comunicado el cual hablaba de un feriado de tres días de celebración, y en agradecimiento para el equipo.

Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se descartó tal situación y recordó que este tipo de avisos se realizan solamente mediante los canales oficiales del Gobierno.

“El Ministerio de Trabajo alerta a la población sobre la siguiente información falsa que ha comenzado a circular en redes sociales, recordando a las y los servidores y trabajadores, que cualquier comunicado oficial, emitido desde nuestra cartera de Estado, será publicado en nuestra página web y medios oficiales”, señala la publicación, acompañada de una imagen.

Mira la programación en Red Uno Play