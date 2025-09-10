¡Vamos Bolivia! Se reaviva el sueño de llegar al Mundial y así lo festejaron en ‘La Gran Batalla’

El momento de las evaluaciones hacia los equipos en el escenario se vio interrumpido con la noticia de la victoria de Bolivia frente a Brasil.
09/09/2025 22:08
Mientras se desarrollaba el mejor programa de imitación y entretenimiento de la televisión boliviana, la esperanza de Bolivia de ir al repechaje también crecía, y en el preciso momento en que concluyó la presentación de Juandy y su academia, también concluyó el partido entre Bolivia y Brasil.
Bolivia venció a su contrincante con la mínima diferencia, lo cual le permite acceder al repechaje y soñar todavía con clasificar al Mundial.
La celebración y emoción de la victoria frente a Brasil no pudo contenerse en medio del escenario de 'La Gran Batalla’ y todos saltaron y gritaron festejando la victoria de nuestro país.
Así fue la celebración en ‘La Gran Batalla’:
