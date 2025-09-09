¡Inesperado! Marcela Palacios y ‘Sport Dance’, los primeros nominados de la semana

Durante la primera noche de competencia de la semana, la decisión de nominar a uno de los equipos estuvo en manos de la juez Gabriela Zegarra, y ella, mediante una evaluación, decidió que Marcela Palacios y ‘Sport Dance’, debían ser los nominados a la gala de eliminación.

“Excelente presentación de muchos, creo que están perfeccionando, pero, quienes van a eliminación por la puesta en escena, ya que faltó movimientos e interpretación, fue el de Marcela Palacios y ‘Sport Dance’”, decía Gabriela.

El equipo interpretó una canción bastante conocida: ‘Thank You’ de la artista Dido, la puesta en escena de la famosa gustó mucho a los jueces, pero hicieron algunas recomendaciones al cuerpo de baile.

Ahora el equipo deberá presentarse en la gala de eliminación del día domingo, donde deberá defender su lugar en la competencia.

