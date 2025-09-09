“Pensé que eras más tímida”: así fue la presentación de Marcela Palacios con el papel de Dido

Fue turno de los cochabambinos, Marcela Palacios y la academia ‘Sport Dance’ subieron al escenario e interpretaron una canción bastante conocida: ‘Thank You’ de la artista Dido, la puesta en escena gustó mucho a los jueces, pero hicieron algunas recomendaciones al cuerpo de baile.

Los jueces destacaron el trabajo de la famosa, pero no ocurrió lo mismo con la academia de baile, ya que les hicieron varias observaciones.

Inició Tito Larenti, y aunque destacó la presentación de Marcela, realizó varias observaciones a la academia de baile, a quienes hizo muchas recomendaciones.

“Marcela venís con todo, tienes la actitud, pensé que eras más tímida y me gusta porque vienes a competir, y ahora creo que tu equipo no te acompañó en la presentación, uno puede tener ganas, pero necesita poner herramientas para llegar a algo, se arriesgaron con pocas herramientas”, afirmó el juez.

Una similar opinión tuvo la juez Gabriela Zegarra, observó que Marcela necesitaba mucha picardía y dulzura, señaló que le faltó uno de los elementos, “en los chicos faltó un poco, valoro mucho la intención y vamos a ir mejorando”.

En tanto, para Rodrigo Massa, fue de destacar la propuesta y el parecido con la artista original.

“Valoro que suban el nivel de dificultad, y traernos algo que se ha visto antes en ‘La Gran Batalla’, hay ciertas cosas técnicas por ahí, se notaba que no hablabas inglés”, manifestó el juez.

Finalmente, se pronunció Elka Meyer, y sin filtros, confesó que no entendió la propuesta que quiso mostrar la academia de baile.

“Con mucho respeto, yo no lo entendí, tiene que ser concreto para que se entienda lo que se quiere mostrar, está muy bueno que tengan ideas, pero tienen que darse cuenta que lo que se expresa, se tiene que entender”, puntualizó.

Para despedirse, Marcela, recordó que tenía traumas con el idioma inglés por diferentes experiencias familiares, sin embargo, intentó aprender la letra utilizando incluso inteligencia artificial.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

