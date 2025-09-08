¡Por decisión unánime! Ronald Valverde y ‘Royalty Crew’ fueron eliminados de ‘La Gran Batalla’

Finalmente, se conoció al equipo eliminado de ‘La Gran Batalla’, y este fue el conformado por Ronald Valverde y la academia ‘Royalty Crew’, tras no haber logrado el voto del público, estuvieron en manos de los jueces, y ellos decidieron retirarlos de la competencia.

El equipo se había presentado interpretando una canción de Jorge Celedón: “Que bonita es esta vida”. Y aunque mostraron varias mejoras durante la coreografía, no terminaron convenciendo a los jueces.

“Ambos equipos han hecho gran trabajo, se nota mejoras y estar en una gala de eliminación ayuda a los equipos a cambiar y mejorar, muchas gracias por el esfuerzo, fue de manera unánime, y el segundo eliminado es el equipo de Ronald Valverde y Royalty Crew”, decía Joseph Jaldín, juez invitado.

Con mucha tristeza, el equipo recibió la dolorosa noticia y agradeció a todo el público por haberle brindado su apoyo hasta esta etapa de la competencia, “nos vamos con lo aprendido, y nos gustó conocer gente”, decía Ronald en su despedida.

El equipo, fue el segundo eliminado de la competencia, y a partir de este lunes, arranca una nueva semana llena de sorpresas, energía y mucha emoción.

No te pierdas la nueva faceta de los equipos que, a partir de este lunes, llevaran nuevos personajes al escenario más grande de la televisión boliviana.

