TEMAS DE HOY:
Arturo Murillo Barranco líder del PCC

26ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡Por decisión unánime! Ronald Valverde y ‘Royalty Crew’ fueron eliminados de ‘La Gran Batalla’

El equipo no logró el apoyo del público, y tras una evaluación, los jueces decidieron dejarlos fuera de la competencia.

Silvia Sanchez

07/09/2025 23:11

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Finalmente, se conoció al equipo eliminado de ‘La Gran Batalla’, y este fue el conformado por Ronald Valverde y la academia ‘Royalty Crew’, tras no haber logrado el voto del público, estuvieron en manos de los jueces, y ellos decidieron retirarlos de la competencia.

El equipo se había presentado interpretando una canción de Jorge Celedón: “Que bonita es esta vida”. Y aunque mostraron varias mejoras durante la coreografía, no terminaron convenciendo a los jueces.

“Ambos equipos han hecho gran trabajo, se nota mejoras y estar en una gala de eliminación ayuda a los equipos a cambiar y mejorar, muchas gracias por el esfuerzo, fue de manera unánime, y el segundo eliminado es el equipo de Ronald Valverde y Royalty Crew”, decía Joseph Jaldín, juez invitado.

 

Con mucha tristeza, el equipo recibió la dolorosa noticia y agradeció a todo el público por haberle brindado su apoyo hasta esta etapa de la competencia, “nos vamos con lo aprendido, y nos gustó conocer gente”, decía Ronald en su despedida.

El equipo, fue el segundo eliminado de la competencia, y a partir de este lunes, arranca una nueva semana llena de sorpresas, energía y mucha emoción.

No te pierdas la nueva faceta de los equipos que, a partir de este lunes, llevaran nuevos personajes al escenario más grande de la televisión boliviana.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD