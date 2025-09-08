Basti y ‘Aurea Crew’ fue el segundo equipo salvado de la noche

La segunda batalla, fue entre los equipos de los famosos varones, Basti y la academia ‘Aurea Crew’ en contra de Ronald Valverde y ‘Royalty Crew’.

Los primeros en subir al escenario fueron Basti y la academia ‘Aurea Crew’, y ellos interpretaron una canción del recuerdo, “Déjame un beso” de Salsa Kids. Y esta vez, el equipo corrigió los errores que tuvieron en su primera presentación.

Posteriormente, fue el turno de Ronald Valverde y ‘Royalty Crew’, y ellos interpretaron una canción de Jorge Celedón, y gustaron con el tema: "Que bonita es esta vida”. Sin embargo, los jueces hicieron algunas correcciones en la coreografía.

Para Tito Larenti, durante la presentación de Basti, se notó una mejoría en la coreografía, “noto tu compromiso, más allá, siento que te estas boicoteando y quizá no te das cuenta, estas cerrado en que no puedes hacerlo”, afirmó el juez.

En tanto, acerca de Ronald Valverde, señaló que el trabajo del famoso es bastante bueno, pero observó una falta de igualdad en la energía y conexión entre él y su equipo.

Para Rodrigo Massa, la puesta en escena presentada por el equipo de Basti fue mucho mejor a la primera vez, “pero todavía faltó contar los tiempos y pasos de baile, aún no lo hemos logrado, y al personaje no lo vi arriba del escenario”, manifestó.

Sobre Ronald Valverde, aseguró que la presentación fue más enfocada y tuvo mayor presencia escénica, reduciendo las imprecisiones.

Para la juez Elka Meyer, hubo una notable mejoría en el equipo de Basti, “me gusta como escucharon y cambiaron la canción, estuvo acorde al grupo, mucho mejor, de un momento a otro estuvieron más salseros, sigan trabajando así”, puntualizó.

En cuanto a la presentación de Ronald, también destacó la energía y solo observó algunos errores en los pasos de pareja, destacando el buen nivel de todos los equipos en competencia.

Finalmente, para Joseph Jaldín, el equipo de Basti, tuvo una mejor presentación en comparación a la primera vez, aunque notó algunos errores de coordinación. Sobre Ronald, cuestionó el uso de algunos elementos extras en el escenario, indicando que estos, algunas veces perjudica la puesta en escena.

Al concluir la ronda de evaluación, también se cerró el tiempo de votación del público, donde Basti se impuso y logró ser salvado.

La votación terminó de la siguiente manera:

Basti y la academia ‘Aurea Crew’ lograron el 52,9% de la votación, y fueron los salvados de la noche.

En tanto, Ronald Valverde y la academia ‘Royalty Crew’ obtuvo el 47,1%.

