Ornella Arredondo y ‘Divertimento’ fueron los primeros salvados por el público

Dentro de la gala de eliminación, iniciaron las batallas entre los equipos nominados, y las primeras famosas en enfrentarse fueron Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company’, contra Ornella Arredondo junto a la academia ‘Divertimento’.

La primera en subir al escenario fue Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company’, y ellos interpretaron una canción llena de ritmo, “La vida es un carnaval” de la recordada artista Celia Cruz. Una interpretación que impactó a los jueces, pero que no logró el apoyo del público.

Posteriormente, el escenario se llenó de mucho ritmo, alegría y emoción, fue el turno de Ornella Arredondo junto a la academia ‘Divertimento’, y ellos interpretaron la canción “Qué ganas de no verte nunca más”, de la India; una puesta en escena que contagió de emoción al público presente en el set de televisión.

Los jueces realizaron su evaluación y observaron algunos errores cometidos por el cuerpo de baile.

Para la juez Elka Meyer, ambos equipos mejoraron su primera presentación y mostraron más energía dentro del escenario.

“Erika, estuvo excelente, la energía de los chicos se mantuvo durante todo el cuadro, y sentó que agregaron cosas y mejoraron”, manifestó la juez.

En cuanto a la presentación de Ornella, destacó que la coreografía, “estuvo más limpia”, y solo hizo algunas recomendaciones en los pasos de baile en pareja.

Por su parte, Tito Larenti, dijo que el equipo de Erika, mantuvo el nivel de su primera presentación, pero observó la imitación en la letra de la canción, y señaló que el cuerpo de baile no coordinó por algunos momentos durante los pasos en pareja.

En tanto sobre la presentación de Ornella, destacó que la famosa mejoró su trabajo y la interpretación del personaje, pero, les recomendó contar los tiempos para realizar una mejor coreografía.

Fue el turno del juez invitado, y Joseph Jaldín manifestó que Erika y su academia de baile, mejoraron la primera presentación, “vi una Celia Cruz más joven, le diste ese sabor, me encantó”, afirmó.

Sobre Ornella Arredondo, también destacó la presentación en el escenario, “buen trabajo y la academia, vino con una explosión, aunque hubo algunos detalles para corregir”, expresó.

Finalmente, se pronunció Rodrigo Massa, y recordó que Erika, no debía estar en la gala de eliminación, pues su primera presentación “fue espectacular, lo hiciste muy bien”. Y sobre Ornella también destacó la puesta en escena del equipo.

Al concluir las devoluciones, se cerró el tiempo de votación, y se reveló al equipo salvado por el público, y este fue el de Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’, dejando a Erika y ‘Dazan Company’ en manos del jurado para decidir al eliminado de la semana.

La votación terminó así:

Ornella Arredondo y la academia ‘Divertimento’ logró el 51,7%.

Erika Valencia y la academia ‘Dazan Company’ obtuvo el 48,3%.

