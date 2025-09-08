TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Joseph Jaldín reapareció! Fue el juez invitado para la gala de eliminación

El famoso y ganador de la primera temporada, estuvo presente en reemplazo temporal de Gabriela Zegarra.

Silvia Sanchez

07/09/2025 21:41

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Después de lograr la gran victoria durante la primera temporada de ‘La Gran Batalla’, Joseph volvió una vez más el mejor programa de imitación y entretenimiento de la televisión boliviana, pero esta vez no como bailarín, sino como jurado.

Gabriela Zegarra, tuvo que ausentarse del país, y Joseph fue invitado para formar parte del jurado en una importante noche, la ‘gala de eliminación’.

Joseph ingresó muy contento y emocionado, y fue ovacionado y alegremente recibido por todos, incluso por Tito Larenti.

El famoso y ahora jurado, dijo que venía en representación de los participantes de la primera temporada y que haría un trabajo impecable y parcial.

Durante la gala de eliminación, los jueces fueron los designados para decidir que equipo debía volver a casa.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

21:00

La gran batalla

22:30

La otra señorita oh

