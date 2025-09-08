¡Joseph Jaldín reapareció! Fue el juez invitado para la gala de eliminación

Después de lograr la gran victoria durante la primera temporada de ‘La Gran Batalla’, Joseph volvió una vez más el mejor programa de imitación y entretenimiento de la televisión boliviana, pero esta vez no como bailarín, sino como jurado.

Gabriela Zegarra, tuvo que ausentarse del país, y Joseph fue invitado para formar parte del jurado en una importante noche, la ‘gala de eliminación’.

Joseph ingresó muy contento y emocionado, y fue ovacionado y alegremente recibido por todos, incluso por Tito Larenti.

El famoso y ahora jurado, dijo que venía en representación de los participantes de la primera temporada y que haría un trabajo impecable y parcial.

Durante la gala de eliminación, los jueces fueron los designados para decidir que equipo debía volver a casa.

Foto Red Uno

