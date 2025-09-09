¡Impactaron! Génesis y ‘Factory’ emocionaron y convencieron a los jueces

Inició la nueva semana de competencia en ‘La Gran Batalla’, y la dinámica tiene que ver con la interpretación de canciones clásicas y en inglés, además, el método de nominación estará en manos de los jueces, quienes, de manera individual, uno por noche, decidirá que equipo deberá pasar a la gala de nominación.

El equipo encargado de inaugurar la noche fue el de Génesis y la academia ‘Factory’ quienes llevaron hasta el escenario la canción ‘Imagine’ de John Lennon. Interpretación con la que los jueces quedaron bastante impresionados.

La juez que fue la desinada para decidir la nominación de la noche, Gabriela Zegarra, fue la primera en pronunciarse y en desatacar el trabajo del equipo, sobre todo el de los bailarines.

“Me la creí, me gustó mucho porque me permitieron bastante, y lo resumo, para mí fue arte”, afirmó.

Por su parte, Elka Meyer destacó los elementos utilizados por el equipo, señaló que hubo una muestra de danza contemporánea y diversos estilos que lograron unificarse para mostrar una buena coreografía.

“Hubo diferentes técnicas, son versátiles y adaptables, tienen corporalidad y estilo de danza y al final hallan las herramientas para demostrar una dinámica, me gustó mucho lo que hicieron”, expresó.

Para Tito Larenti, la interpretación de Génesis no logró convencerlos del todo, pero solo observó algunos detalles, y destacó la expresión de los bailarines durante la puesta en escena.

Para finalizar, Rodrigo Massa, se refirió a la interpretación e imitación que desarrolló Génesis, y observó algunos errores en la imitación, en cambio, sobre la academia, afirmó que la coreografía fue bastante buena y que los chicos, no dejaron de impresionarlo.

Para despedirse, Génesis admitió que se puso nervioso y tuvo algunos errores, llegando a salirse del personaje, pero, felicitó a su equipo del que dijo estar “muy orgulloso.

