Conmebol felicita a Bolivia por su clasificación al repechaje rumbo al Mundial 2026

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol envió un mensaje de apoyo a La Verde y su cuerpo técnico. 

Martin Suarez Vargas

10/09/2025 18:45

Selección boliviana antes del partido contra Brasil, en el círculo Alejandro Domínguez presidente de la Conmebol. Foto: Internet.
En una carta enviada a Ángel Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Alejandro Domínguez, titular de Conmebol, felicitó a la selección boliviana por asegurar un lugar en el repechaje con miras a la Copa del Mundo 2026.

“Sin dudas se trata de una recompensa a la dedicación y el esfuerzo de los jugadores, cuerpo técnico, hinchas y dirigentes de Bolivia”, destacó el presidente de la confederación.

Domínguez manifestó su confianza en que La Verde dejará todo en la cancha para aprovechar esta oportunidad y regresar a un Mundial después de muchos años.

“Toda Sudamérica estará apoyando plenamente a Bolivia en este próximo desafío”, afirmó en la misiva.

Además, el titular de Conmebol expresó sus mejores deseos:

“Quiero desearte a vos y a la Selección Boliviana el mayor de los éxitos en la búsqueda de una plaza en la Copa del Mundo 2026. Desde la CONMEBOL ya alentamos con toda nuestra energía: ¡Fuerza, Bolivia! ¡A seguir Creyendo en Grande!”.

El envío de esta carta reafirma el respaldo institucional a la selección y resalta la importancia de la clasificación al repechaje como un logro histórico para el fútbol boliviano.

